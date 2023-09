„Ehrlich gesagt kann ich meine Gedanken immer noch nicht sortieren“, erzählt Karolina Deiß im RTL-Interview am Abend vor dem Todestag ihres kleinen Sohnes, den sie und ihr Ehemann Alex (31) am 28. September zum ersten Mal erleben.

Schon seit Tagen sei es so, als würde man jeden einzelnen Tag nochmal erleben. Zu präsent seien die Erinnerungen an all das, was sich im September 2022 ereignet hat: „Ich habe Angst, meine Gefühle zuzulassen. Letztes Jahr um die Zeit wussten wir noch nicht, was auf uns zukommen wird. Die Ärzte haben uns schon deutlich gemacht, dass es keine Hoffnung mehr gibt. Aber wir hatten trotzdem Hoffnung, wir haben an ein Wunder geglaubt. Heute weiß ich, dass es für uns kein Wunder gab.“

Wie sie es überhaupt bis heute geschafft habe, fragt sich die 29-jährige verwaiste Mutter teils selbst: „Wenn ich an das letzte Jahr zurückdenke, dann frage ich mich, wie wir das überlebt haben. 365 Tage ohne unseren Leon.“

Der kleine Junge war vor einem Jahr an einer Pneumokokken-Meningitis, einer Hirnhautentzündung, erkrankt. Diese wurde, nachdem die Ärzte zunächst eine Mandel-, dann eine Kohlkopfentzündung vermuteten, nicht erkannt. Am Ende kam jegliche medizinische Hilfe zu spät und die Familie aus Baden-Württemberg trauert seitdem um ihren geliebten Sohn.

