Kaffee mit Zitrone hilft gegen leichte Kopfschmerzen - so geht's

Bei Kopfschmerzen kann eine Tasse starker Kaffee oder Espresso mit dem Saft einer halben Zitrone Linderung verschaffen. Und das hat einen einfachen Grund.

„Das enthaltene Koffein bewirkt, dass sich die bei Migräne erweiterten Blutgefäße im Gehirn verengen, wodurch sich die Fließgeschwindigkeit des Blutes verringert und die Schmerzen nachlassen“, erklärt RTL-Ernährungsexpertin Nora Rieder.

Und auch hier sind Kaffee und Zitrone in Kombination ein echter Helfer:

„Das reichlich in Zitronen enthaltene Vitamin C (Ascorbinsäure) regt die Bildung eines Botenstoffs an, der den Schmerz schnell lindert. Das ist auch der Grund, warum Vitamin C vielen Schmerzpräparaten zugesetzt wird, denn es beschleunigt deren Wirkung“, so Rieder.

