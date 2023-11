Auch James’ Mutter Denise Fergus will Gerechtigkeit für ihren Sohn. Sie fordert den Vorstand dazu auf, „die Menschen vor diesem Monster zu schützen“. Sie argumentiert, es fühle sich manchmal so an, als seien sie selbst die Kriminellen und nicht Venables, was lächerlich sei. Außerdem sei sie besorgt, weil „das Schicksal in den Händen der Chefs der Bewährungsausschüsse liegt“. Ihr Ziel sei es, dass der Ausschuss „den Mörder meines Sohnes hinter Gittern hält“, sagt Denise Fergus.

Venables habe in seinem Leben bereits „viele Chancen“ auf Wiedergutmachung erhalten und sie alle vermasselt. Fergus glaubt, der Mörder ihres Sohnes habe keinerlei Empathie – deshalb sei die Sorge groß, dass noch mehr Menschen zu Schaden kommen könnten, sollte er freigelassen werden, berichtet die Daily Mail.