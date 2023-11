Katha Rosa erzählt, sie sei elf Jahre alt gewesen, als ihr Stiefvater sich regelmäßig an ihr und ihrer Zwillingsschwester vergeht. „Das war dann so, dass ich morgens irgendwie einen Kaffee ans Bett bringen sollte oder abends ein Bier“, beschreibt Katha die übergriffigen Situationen zu Hause. „Und dann in dem Zuge, wenn man schon am Bett stand, hat er mich festgehalten und zu sich ins Bett gezogen und gekuschelt - was aber kein Kuscheln war.“ Als sie dann älter wird, sei er dann auch nachts in ihr Zimmer gekommen. „Ich bin dann davon wachgeworden, dass die Tür aufging und er sich zu mir ins Bett gelegt hat und mich missbraucht hat.“

