Mit diesem Liebesgeständnis hatte Oliver Pocher offenbar nicht gerechnet. In der ersten Folge von „Liebes Leben - mit Amira & Hima“ erzählte seine Ex, dass sie wieder offen für eine neue Beziehung sei. „Zum Thema Liebe kann ich noch sagen: Ich hab wirklich richtig Lust auf die Liebe jetzt mittlerweile“, sagte sie: „Also ich bin so was von bereit für die Liebe und ich freue mich auf die Liebe. Ich freue mich auf Schmetterlinge im Bauch.“

Für den Comedian, der bis zum Schluss um seine Ehe gekämpft hat, müssen diese Worte wie ein Stich ins Herz gewesen sein. Er fühle sich nämlich noch nicht so weit. „Und ich bin weiterhin nicht bereit für eine neue Liebe“, erklärt er im Podcast: „Da kann man sagen, was man möchte.“