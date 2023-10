Ist Ihr Boss ein Psychopath? Diese Zeichen verraten es!

Dennoch: Frühere Studien haben gezeigt, dass nur etwa 0,6 bis 1,2 Prozent aller Erwachsenen als Psychopathen definiert werden. Sie haben weder Gewissen noch Scham, Schuldgefühle oder die Fähigkeit, Liebe zu empfinden oder anderen Menschen gegenüber Mitgefühl zu zeigen. Ob ausgerechnet Ihr Boss dabei ist, bleibt daher fraglich.

Bislang gibt es wenige Untersuchungen zu Psychopathen in Unternehmen. Der Hauptautor der Studie, Dr. Clive Bobby, und seine forschenden Kollegen, untersuchten daher in ihrer Studie Personen in leitenden Positionen, die in Unternehmensskandale oder Insolvenzen verwickelt waren.

So fokussierten sie sich dabei zum Beispiel auf den US-amerikanischen Betrüger Bernie Madoff, der hinter dem größten bekannten Schneeballsystem der Geschichte stand, das 2008 aufgedeckt wurde und 64 Milliarden Dollar erwirtschaftet haben soll.

„In der Welt der Unternehmensfinanzen gibt es wahrscheinlich viele Menschen mit ähnlichen psychopathischen Zügen wie Bernie Madoff“, sagt Dr. Bobby.

Die Ergebnisse der Studie sollen kommende Woche auf dem Chelmsford Science Festival vorgestellt werden. (vdü)

