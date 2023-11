Bei der Kälteempfindlichkeit gibt es individuell sehr große Unterschiede, sagt Ralf Brandes, Professor für Physiologie an der Goethe-Universität in Frankfurt am Main der Deutschen Presse-Agentur.

Sei man wenig Kälte ausgesetzt, könne man es sogar verlernen, diese auszuhalten, erklärt Allgemeinmediziner und Medizinjournalist Dr. Christoph Specht im Interview mit RTL. Das bedeute aber auch, dass man es trainieren kann, Kälte auszuhalten. „Natürlich gibt es große Unterschiede zwischen den einzelnen Menschen. Aber prinzipiell kann jeder trainieren, besser mit Kälte zurechtzukommen“, so der Experte weiter.

Nur wie funktioniert das?