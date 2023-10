Die verzweifelten und traurigen Blicke der kleinen Kinder sind herzzerreißend. Ohne ihre Eltern, ganz allein sitzen sie verschmutzt in einem Krankenhaus in Gaza. Omar Ashour und Soso Ashour sollen die Geschwister heißen, so steht es unter einem Video auf Instagram. Das Mädchen hat eine Verletzung am Fuß, der Junge zeigt auf eine Verletzung an seinem Arm. Niemand wisse, wo ihre Eltern sind, steht im Text. Der Clip geht gerade in Social Media viral.

