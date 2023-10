krieg-in-israel-ex-gntm-star-serlina-hohmann-kommt-nicht-aus-tel-aviv-raus

2017 stand Serlina Hohmann im Finale von „Germany's Next Topmodel“. Nach der Show verlagerte die 29-Jährige ihren Lebensmittelpunkt von Deutschland nach Israel – für ihren Freund. Was sich wie eine unglaubliche Liebesgeschichte anhört, endete allerdings im Chaos. In Israel herrscht Krieg und Serlina und ihr Freund sind mittendrin. Jetzt versucht die gebürtige Koblenzerin ein Ticket für einen der Evakuierungsflüge der Lufthansa zurück nach Deutschland zu bekommen. Doch das scheint nicht so leicht zu sein, wie gedacht.



Auf Instagram erzählt sie, dass sie nach zahlreichen E-Mails dann endlich eine Telefonnummer bekam, an die sie sich wenden können. Eine deutsche Nummer. Das Problem: Aus Israel sei diese Nummer nicht kostenfrei zu erreichen. Somit war die Influencerin auf ihre Familie angewiesen, erklärt sie auf Instagram. „Meine Familie hat daraufhin stundenlang von fünf verschiedenen Handys versucht, jemanden zu erreichen – ohne Erfolg. Um ein Uhr nachts hatte mein Bruder endlich jemanden am Hörer – es gab noch einen Flug für Freitag. Wir wollten gerade meine Daten bestätigen, dann war die Verbindung weg.“ Nichts lief so, wie es laufen sollte. Doch ihr Bruder gab nicht auf und bekam dann wieder einen Lufthansa-Mitarbeiter ans Telefon. Die Antwort: Alle Flüge sind ausgebucht. „Danke für nichts“, schreibt Serlina.



