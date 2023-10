Dass man diese Tat zutiefst verurteilt, ist klar. Doch dass man als Person des öffentlichen Lebens Stellung bezieht und seine Solidarität bekundet, ist bemerkenswert. Neben internationalen Stars wie beispielsweise Natalie Portmann, meldete sich auch Veronica Ferres auf Instagram: „Ich bin fassungslos und schockiert, was derzeit in Israel passiert. Meine Gedanken sind bei den Menschen vor Ort.“



Und auch „ZDF-Fernsehgarten“-Moderatorin Andrea Kiewel meldete sich mit klaren Worten. Obwohl es für „Kiwi“ keine einfache Situation ist. Denn: Die 58-Jährige lebt nicht nur in Frankfurt, sondern auch in Tel Aviv. Und damit nicht genug: Ihr Freund ist Elite-Soldat in Israel und wurde eingezogen. „Ich finde keine Worte, die auch nur annähernd beschreiben können, was ich fühle. Mein Magen ist ein einziger Krampf. Ich zittere. Innerlich. Äußerlich. Ich weine. (…) Ich weine um die Menschen, die eiskalt abgeschlachtet werden.“ Starke Worte, die uns alle berühren. Sicherlich sind sie keine Hilfe für alle die Opfer, aber vielleicht ein kleiner Strohhalm, der sie hoffen lässt. Hoffe, dass sie nicht vergessen werden. (msu)