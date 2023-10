Shanis Cousine Tom Louk ist aufgewühlt. „Meine Familie und alle Familien der Entführten wollen jetzt vom Premierminister wissen: Was ist Ihr Plan bezüglich der Geiseln, die sich jetzt in Gaza befinden?“ Ihre Cousine Shani ist eine von vielen, die offenbar von Hamas-Terroristen entführt und nach Gaza verschleppt wurden. Sie feierte auf einem Festival im Süden von Israel – als die Terroristen plötzlich auf das Gelände stürmten, 260 Menschen töteten und andere verschleppten. Shani Louks Mutter Ricarda erkannte ihre Tochter später auf einem Video – darauf zu sehen ist, wie Shani auf der Ladefläche eines Transporters liegt, umzingelt von bewaffneten Hamas-Terroristen. Ihren Informationen zufolge soll ihre Tochter mit einer kritischen Kopfwunde in einem Krankenhaus in Gaza liegen.

Lesen Sie auch: Ehepaar versteckt seine Babys in Schutzraum - dann wird es von Hamas-Terroristen getötet

Die Verzweiflung ist Tom Louk anzumerken. „Wir haben keine Informationen erhalten. Wir hören von Beschuss und erhalten lediglich Nachrichten von israelischen und internationalen Medien“, klagt sie. An den Premierminister gerichtet stellt sie schließlich eine eindringliche Frage: „Haben Sie die Geiseln aufgegeben? Haben Sie die Menschen aufgegeben, die dort sind – Babys, Kinder, Frauen, Eltern?“