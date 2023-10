Israel-Hass an Deutschlands Schulen: Warum so viel Antisemitismus unter muslimischen Teenagern?

Während in Israel dutzende Menschen um ihre von den Hamas entführten Angehörigen bangen oder gar trauern, scheint der blutige Konflikt bei manchen Schülern kein Mitgefühl auszulösen. So brachte zum Beispiel ein Schüler an einem Gymnasium in Berlin eine Palästina-Flagge und ein Palästinensertuch mit auf das Schulgelände und geriet deshalb mit einem Lehrer in Streit. Es entstand schnell ein gewaltsamer Konflikt, bei dem der Schüler dem Lehrer zunächst einen Kopfstoß versetzte. Mehrere Jugendliche sollen die Lehrkraft zu Boden gestoßen haben, wie auch in einem Video zu sehen ist.

Woher rühren aber die Aggression und der Hass mancher Jugendlicher gegenüber Israel und das Judentum? Stefan Düll, Präsident vom Deutschen Lehrerverband, sieht ein Risko vor allem dann, wenn Jugendliche aus dem arabischen Raum kommen und dort zuvor einen sehr einseitigen und indoktrinierenden Schulunterricht erhalten haben. Es bestehe die Gefahr, dass sie so „eine völlig falsche Vorstellung davon haben, was der Staat Israel eigentlich ist“, sagt Stefan Düll.