Der niedersächsische Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) erwartet auf dem heutigen Gipfeltreffen von der Bundesregierung die Zusage, mehr Geld zuzusagen. Die Länder würden bereits tun, was sie können, der Bund müsse aber genauso seinen fairen Anteil zahlen, sagte Weil im „Frühstart“. „Stattdessen sieht er derzeit eine Kürzung seiner Leistungen vor – das geht nicht.“

Er erneuerte die Forderung nach einer Kopfpauschale von 10.500 Euro pro Migrant durch den Bund. Zudem solle er die Unterbringung der Geflüchteten komplett bezahlen. Die Kommunen müssten so gestellt werden, dass sie ihre Aufgaben voll erfüllen könnten, so Weil. „Denn wir dürfen nicht in eine Situation hineinkommen, wo allgemeine Angebote in den Kommunen eingeschränkt werden müssen mit der Begründung: Sorry, aber das Geld brauchen wir woanders.“ Auf die Frage, ob Schwimmbäder oder Bibliotheken dann geschlossen werden müssten, sagte der SPD-Politiker, diese strukturelle Gefahr bestehe wegen der knappen Kassen der Gemeinden.