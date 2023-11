Flüchtlinge, Bürokratie-Abbau und Deutschlandticket: Warum das Bund-Länder-Treffen so wichtig ist

Der Tagesplan ist proppevoll, so dass sich die Verhandlungen auch bis in die Nacht ziehen könnten. Auch weil es um viel Geld geht. Am Ende wird man sehen, ob Bund und Länder in der Lage sind sich zusammenraufen, um in zentralen innenpolitischen Fragen etwas gemeinsam voranzubringen und einer Spaltung der Gesellschaft entgegenzuwirken.

Das war die Idee von Kanzler Scholz, als er Anfang September einen Deutschlandpakt zur Modernisierung des Landes vorschlug. Das Spitzentreffen um 15 Uhr im Kanzleramt - die Nagelprobe!