Husky ins Gesicht geschossen: Hund bellt angeblich zu laut - Nachbar rastet aus

Nach dem Vorfall eilt die Familie zu einem Tierarzt. Der zweijährige Husky überlebt den Schuss. Die Kugel soll sich durch den Oberkiefer gebohrt und in der Zunge stecken geblieben sein. So tapfer Falco auch war – leider hat der Hund durch die Verletzung seine Stimme verloren. Bellen oder fiepen kann der junge Vierbeiner nun nicht mehr.

Beamte haben den 45-jährigen Nachbarn währenddessen verhaftet. Er soll stark betrunken gewesen sein und wollte nicht kooperieren. Er konnte sich aber mit einer Kaution in Höhe von 10.000 Dollar aus der U-Haft entlassen, berichtet der Sender Arizonas Family.

Auch wenn Familie Hernandez bis heute nicht versteht, wie jemand so etwas tun kann, sind sie froh, dass es ihrem Hund gut geht. „Wir haben überlegt, wegzuziehen, aber das ist unser Zuhause. Sollen ruhig alle sehen, was dieser Nachbar uns angetan hat“, so Hailey Hernandez. Matthew W. muss sich nun vor Gericht verantworten, unter anderem wegen Tierquälerei und Tiergefährdung. (amp)

