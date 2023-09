Helikopter-Eltern aufgepasst! Expertin: Darum müssen Kinder Fehler machen

Kinder sollten nie für Fehler bestraft werden oder, noch schlimmer, sich bloßgestellt fühlen. „Kinder sollten ihre Fehler den Eltern immer mitteilen können und keine Angst haben vor Strafen. Nur so können sie lernen, dass Fehler nichts Schlimmes sind und dass sie - wenn nötig – Hilfe erhalten“, betont Blankenberg.

Wenn Kinder Fehler machen, sollte man beschreiben, was man wahrnimmt, sagen, was genau an der Situation falsch ist und schlussendlich ein persönliches Bedürfnis zum Ausdruck bringen.

Blankenberg gibt ein Beispiel: „Ich sehe, dass du die Tapete mit Filzstiften angemalt hast. Ich ärgere mich, weil wir vereinbart haben, dass die Wände sauber bleiben. Ich möchte, dass wir das gemeinsam entfernen.“ Im Anschluss sollte man, je nach Alter des Kindes, über die Situation sprechen, Fehler einordnen und überlegen, was in Zukunft anders laufen sollte.

Wichtig: Kinder sollten nie wegen Fehlern und Fehlentscheidungen leiden müssen. Auch hier gibt Blankenberg ein Beispiel: „Ermögliche ich meinem Kind beispielsweise, sich für die falsche Kleidung zu entscheiden, weil ich möchte, dass es selbst bemerkt, dass ein T-Shirt bei 11 Grad keine gute Idee ist, dann bin ich als Elternteil in der Verantwortung, dennoch die richtige Kleidung dabeizuhaben und mein Kind nicht mit Sprüchen wie ‚Ich habe es dir ja gesagt, jetzt siehst du, was du davon hast‘ zu bestrafen.“

