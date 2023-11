Heidi, Heidiiii, deine Welt sind die Berge!

Und genau dorthin zog es Heidi Klum diesen Sommer gemeinsam mit Ehemann Tom Kaulitz (34). Die 50-Jährige durfte in einer Folge ihrer Lieblingsserie „Die Bergretter“ mitspielen. Dabei machte sich Heidi so gut am Set, dass die Profi-Kollegen noch heute vom Dreh mit ihr schwärmen.

