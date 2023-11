Bei ihrer Live-Podcast-Aufnahme in der Elbphilharmonie in Hamburg hatten Bill und Tom Kaulitz Großes vor. „Ich werde ein kleines Live-Dating machen. Tom wird mich verkuppeln“, kündigte der Sänger vor Kurzem an.

Lese-Tipp: Schrei! Wir können jetzt Bill Kaulitz daten - in der Elbphilharmonie

In der neuesten Episode von „Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood“ stellt Bill jetzt aber ganz überraschend klar: „Es ist seit der Ankündigung, dass wir diese Herzblatt-Sache machen, ein bisschen was bei mir passiert.“ Oha – es scheint, als würde es da bereits jemanden geben! „Ich habe ein bisschen meinen Kopf verdreht“, stammelt Bill weiter: „Aber ich mache das natürlich trotzdem gerne mit, bin gespannt, was passiert [...]. Ich wollte es nur sagen – bei mir sind Sachen in Bewegung.“

Tom erwidert: „Vielleicht findest du ja auch einen neuen guten Freund, einen Kumpel.“ Woraufhin sein Zwillingsbruder noch einmal betont: „Ich sag nur, ich rudere emotional davon ein kleines Stück zurück.“ Weiter gehen die Jungs nicht auf das Thema ein. Ob Bill womöglich dabei ist, Wiesn-Flirt Marc Eggers näher kennenzulernen? Schließlich waren er und das Männermodel an Halloween auch gemeinsam in New York unterwegs...