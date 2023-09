Lese-Tipp: Macht die Rosen bereit! Bill Kaulitz will die nächste „Bachelorette“ werden



Oh, doch! Immer wieder fallen kleine Anspielungen. So stellt Bill klar, dass er sich gar nicht so daneben benommen habe. Tom dagegen schmunzelt vehement ins Mikro. Die Folge ist fast vorbei, da passiert das: Bill erklärt, was ein Techtelmechtel ist. Es ist eine geheime Liebschaft. „Geheim finde ich gut. Ich mag ja geheime Techtelmechtel“, stellt der 34-Jährige fest. Der Mann von Heidi Klum (50) findet diese Aussage aber ganz offensichtlich sehr lustig und antwortet – mit einem leicht ironischen Tonfall: „Vor allem sind die bei dir ja immer wahnsinnig geheim. Das ist ja das Gute.“ Eine klare Anspielung auf die Oktoberfest-Knutscherei!



„Bei mir sind sie schon immer geheim. Konnte ja keiner davon ausgehen, dass da so viele Fotografen sind“, antwortet Bill schmunzelnd. Und da platzt es dann auch aus beiden raus – sie lachen laut ins Mikro.



Doch Bill stellt auch klar: „Aber manchmal kann aus einem Techtelmechtel auch etwas Ernstes werden.“ Meint er mit dieser Aussage etwa den Reality-Star? Wir sind jedenfalls gespannt. Schließlich sehnt sich der „The Voice of Germany“-Juror nach einer festen Beziehung. (msu)