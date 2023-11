Bill und Tom Kaulitz begeistern Woche für Woche in ihrem Podcast mit frechen Sprüchen, witzigen Geschichten und dem ein oder anderen Knaller. Und genau so einer ist auch in der neusten Folge dabei. Denn: Der „Tokio-Hotel“-Frontmann erzählt: „Ich werde ein kleines Live-Dating machen. Tom wird mich verkuppeln.“ Bitte was?! Ist das wirklich ernst gemeint oder einfach nur ein Scherz? Falls ja, hören wir jetzt schon ganz viele Herzen brechen.



Aber nein. Die Sache scheint ganz schön ernst zu sein. So entgegnet der Mann von Heidi Klum (50): „Ich werde dich verkuppeln – wir machen sowas wie Herzblatt.“ Die Dates sollen dann in der Elbphilharmonie in Hamburg stattfinden. Dort nehmen die zwei nämlich schon bald ihren ersten gemeinsamen Live-Podcast auf. Und für alle, die schon Karten ergattert haben, gibt es gute Neuigkeiten: Ihr dürft nicht nur Tom und Bill beim Reden zuhören und sie dabei auch noch sehen, nein, ihr habt auch noch die Chance auf ein Date mit Bill.



