Harte Strafe nach Kuss-Eklat für Luis Rubiales - doch er leugnet immer noch

„Ich kündige bereits an, dass ich in Berufung gehen werde. Ich werde bis zur letzten Instanz gehen, damit der Gerechtigkeit Genüge getan wird und die Wahrheit ans Licht kommt“, schrieb der ehemalige Präsident des spanischen Fußballverbandes auf X (vormals Twitter). „Trotz der Bemühungen einiger Politiker, Medien und Institutionen werden die Unverhältnismäßigkeit und das begangene Unrecht immer deutlicher.“ Er beteuert somit – auch nach Monaten – weiter: Der Kuss auf den Mund von Jennifer Hermoso nach dem WM-Triumpf der spanischen Fußball-Frauen am 20. August in Sydney sei in beiderseitigem Einvernehmen erfolgt.

Die Spielerin hatte danach betont: Das geschah gegen meinen Willen. Wegen des übergriffigen Verhaltens sprach der Weltverband FIFA am Montag ein Machtwort aus. Drei Jahre lang ist Rubiales jegliche Fußballtätigkeit auf nationaler und internationaler Ebene untersagt – es ist eine Knallhart-Strafe!