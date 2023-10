Was war passiert? Der frühere Bundesliga-Stürmer ist am Sonntagabend beim Spiel seines niederländischen Clubs NEC Nijmegen bei AZ Alkmaar kollabiert. Der 34-Jährige sackte in der Nachspielzeit ohne gegnerische Einwirkung im Mittelkreis zusammen und lag regungslos auf dem Rücken.

Lese-Tipp: Knallhart-Ordner bringt Kind zum Weinen

Nach bangen Minuten der Erstversorgung teilte AZ mit, dass Dost bei Bewusstsein und ansprechbar sei.