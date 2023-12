Statt aufkommender Weihnachtsstimmung geht jetzt die Terror-Angst um!

Am Mittwoch warnte Verfassungsschutzpräsident Haldenwang noch, die Anschlagsgefahr sei so hoch wie lange nicht. Am Donnerstag kommt raus: das Landeskriminalamt in Niedersachsen hat in der vergangenen Woche einen 20-jährigen Islamisten festgenommen. Er soll über einen Terroranschlag auf einen Weihnachtsmarkt gesprochen haben.

