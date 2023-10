Großalarm am Dienstagabend (10. Oktober) um 19.41 Uhr im Stadtteil Bult in Hannover. „Mehrere Notrufe von Bürgern gingen dazu ein“, berichtet Kristof Schwake von der Feuerwehr Hannover im Gespräch mit RTL Nord am Mittwochmorgen. Seine Kollegen und die Polizei müssen sich zuerst einen Überblick am Unfallort in der Hans-Böckler-Allee verschaffen.