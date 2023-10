Am Dienstagabend (10. Oktober) strahlt der NDR das schockierende Interview mit der Frau aus. Daraufhin wenden sich viele schockierte Hamburger an die Behörden. Am Mittwoch erklärt die Polizei Hamburg auf X (vormals Twitter), dass das Landeskriminalamt gegen die Frau ermittelt.

Sie ist nicht die Einzige: Nach RTL-Informationen ermittelt das LKA Hamburg am Freitag (13. Oktober) noch gegen eine weitere Person aus Hamburg, die öffentlich die Gräuel-Taten der Hamas unterstützt. Ein Sprecher der Behörde erklärt: „Wir behalten die islamistische Szene angesichts der dynamischen Lage weiterhin eng im Fokus.“ Zwei geplante pro-palästinensische Kundgebungen am Freitag und am Samstag in der Hamburger Innenstadt sollen verboten werden. (fga)