Hamburg strahlt Pink am Welt-Mädchentag

Die Kinderrechtsorganisation Plan International, die sich in Deutschland besonders für dieses Thema einsetzt, hatte im Vorfeld mehr als 40 beleuchtete Bauwerke angekündigt. „Echte Gleichberechtigung kann auf dieser Welt nur erreicht werden, wenn Mädchen und junge Frauen über ihre Zukunft selbst entscheiden können“, sagte die Sprecherin der Geschäftsführung, Kathrin Hartkopf. Mit der bundesweiten Illuminierung will die Organisation auf die fehlende Gleichberechtigung von Mädchen und jungen Frauen in der Welt aufmerksam machen. Auch Hamburg setzte am Mittwochabend an prominenten Stellen ein Zeichen für die Rechte der Frauen und den Kampf für Gleichberechtigung.

