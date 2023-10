Der Weltmädchentag sei angesichts der „furchtbaren Verbrechen der Hamas“, die ihr den „Atem stocken lassen“, wichtiger denn je.

Lese-Tipp: Alle Infos zum Israel-Konflikt finden Sie hier im Live-Ticker

„Wir wissen nicht, ob ihr später einmal Krankenpflegerin, Popstar oder Wissenschaftlerin werdet. Und das ist ganz egal, ihr müsst nicht den Friedensnobelpreis gewinnen. Was zählt ist, dass ihr das, was ihr liebt, aus vollem Herzen leben könnt. Jede Frau auf dieser Welt war einmal ein Mädchen mit Träumen“, so Baerbock, die selber Mutter von zwei Töchtern ist.