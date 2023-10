Großmutter Pam überlebt Haiattacke: Jetzt träumt sie schon wieder vom Schwimmen im Meer

Die blutige Haiattacke passierte am 2. Oktober. Jetzt sprach die Großmutter mit der australischen Tageszeitung The Advertiser über den Vorfall. Pam war an dem Morgen im Wasser mit den anderen Leuten aus ihrer Schwimmgruppe. Sie habe nach unten geblickt und den Kiefer eines Hais in der Nähe ihres Beins gesehen. Sie habe immer wieder „Hai, Hai“ geschrien. Das Tier sei daraufhin weggeschwommen.

„Ich war noch dabei, mich wieder zu sammeln, als er plötzlich von unten kam und meinen rechten Oberschenkel attackiert hat“, erinnert sich die 64-Jährige in dem Interview. Der Hai habe auf ihrem Bein herumgekaut. Pam war in dem Moment sicher, dass sie sterben würde, trotzdem gelang es ihr den Raubfisch mit der Hand abzuwehren.

