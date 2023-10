Geld für Asylbewerber: "Bargeldzahlungen müssen endlich aufhören"

Bargeldzahlungen an Asylbewerber stoppen!

Der Chef der FDP-Bundestagsfraktion stellt ein Ultimatum an die Ministerpräsidenten der Länder: Spätestens am 6. November sollen diese beschließen, von Bargeldzahlungen an Asylbewerber auf ein Bezahlkartensystem umzustellen. „Denn die sind ein Pullfaktor“, so Christian Dürr im RTL-Frühstart.