Nicht alle Neugeborenen und Frühchen, die in der Klinik in den vergangenen Wochen zur Welt kamen, konnte gerettet werden. Acht Säuglinge sollen aufgrund der mangelhaften medizinischen Versorgung gestorben sein, heißt es in einem Reuters-Bericht. Immer wieder habe es in der Klinik Stromausfälle gegeben.

Das Al-Schifa-Krankenhaus war bereits vergangene Woche von israelischen Streitkräften eingenommen worden, um nach einem möglichen Hamas-Tunnelnetz unterhalb des Krankenhauses zu suchen.

Inzwischen hat Israel weitere Details zu dem mutmaßlichen Tunnel der islamistischen Hamas unter dem Komplex des Schifa-Krankenhauses im Gazastreifen veröffentlicht. Ein vor wenigen Tagen freigelegte Schacht führe zu einem Tunnel mit einer Länge von rund 55 Metern in einer Tiefe von 10 Metern, teilte die Armee am Sonntag mit. Dazu lieferte das Militär Aufnahmen von zwei Geräten, die den Tunnel von innen zeigen sollen. Am Ende des Tunnels befinde sich demnach eine „explosionssichere Tür“. Was sich genau hinter der Tür befindet, war zunächst unklar. Der Tunneleingang war der Armee zufolge im Bereich des Schifa-Krankenhauses unter einem Fahrzeug freigelegt worden. Die Angaben waren gegenwärtig nicht unabhängig zu überprüfen. (ibü/reuters/dpa)