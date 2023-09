Während wir Oli.P für einen Arbeitstag lang am „Love Island“-Set begleiten, fällt uns schnell auf: Er spricht immer wieder von seiner Liebsten Pauline Petszokat! Verheiratet ist er mit ihr schon seit über neun Jahren und strahlt noch immer über das ganze Gesicht, wenn er berichtet, wie er die Werbepausen der „Love Island“-Live-Shows verbringt: „Immer wenn dann Werbung ist, schreib ich mit ihr. Und, wie ist es? Macht es Spaß? Ist es aufregend?“ Aber nicht nur digital hält das Ehepaar während der diesjährigen „Love Island“-Staffel Kontakt. Im Video berichtet Oli, was er auf sich nimmt, um nach Drehschluss in Griechenland möglichst schnell wieder bei seiner Pauline in Berlin zu sein.