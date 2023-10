Am Mittwoch (18. Oktober) dann die überraschende Wendung: Die Beamten nehmen einen 35-jährigen Tatverdächtigen aus dem Landkreis Limburg-Weilburg fest – in seinen Räumlichkeiten sollen sie die sterblichen Überreste von Rahel M. gefunden haben. Der 35-Jährige wird beschuldigt, Rahel M. zwischen dem 24. und 25. Dezember 2022 eine Dosis Betäubungsmittel injiziert zu haben, woraufhin sie kollabiert sei. Der Tatverdächtige soll sie daraufhin in eine Tasche gepackt und an der Lahn abgelegt haben. Ob er wusste, dass Rahel M. zu diesem Zeitpunkt noch gelebt hat, ist nicht bekannt. Als er von den umfangreichen Suchmaßnahmen der Polizei erfahren habe, soll er die Tasche zurück in seine Wohnung gebracht haben, wo die Beamten sie schließlich fanden. Woher sich Rahel M. und der Tatverdächtige kannten, ist bislang nicht bekannt.