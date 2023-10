Was bedeutet die Wahl der AfD für ihre Wähler?

Genau dieser Frage widmet sich jetzt die Kampagne #Afdnee. Mit einem fiktiven Blick in die Zukunft schaut sie was passieren würde, wenn die AfD an die Macht käme und verfolgt dabei einen klares Ziel: „Wir wollen aufklären, dass die AfD nicht die Partei der kleinen Leute ist, sondern die der reichen Millionäre“, so Philipp Jacks, Vorsitzender des Vereins Demokult. Was AfD-Chef Robert Lambrou zu der Kamagne sagt, das sehen Sie im Video.