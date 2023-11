Wer im Advent auf seine Ernährung achten möchte, der sollte statt Punsch lieber Weihnachtswasser trinken. Denn das Getränk ist ein gesundes Schlankwasser. Seinen Namen verdankt es dabei einer weihnachtlichen Zutat, dem Zimt.

Weihnachtswasser ist gut für die Fettverbrennung, den Stoffwechsel und das Immunsystem. Apfel, Zitrone und Zimt sind die Zutaten, die es so gesund machen. Die Früchte sind kalorienarm und enthalten viel Vitamin C und Antioxidantien. Vitamin C fördert die Produktion des Hormons Noradrenalin, dessen Aufgabe es ist, das Fett aus den Zellen herauszulösen. Zimt hat einen positiven Einfluss auf den Blutzuckerspiegel und hält ihn niedrig. So kann der Körper weniger Fett einlagern. Zimt regt außerdem die Verdauung an.

Das A und O beim Abnehmen ist natürlich das Wasser. Es ist kalorienfrei, füllt den Magen und schwemmt Giftstoffe aus dem Körper. Damit der Zimt richtig wirken kann, solltet ihr ein bis zwei Gramm täglich davon zu euch nehmen.