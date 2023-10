Fast 300 Knöllchen wegen Falschparkens! Hamburger Anwalt steht jede Woche vor Gericht

„Ich kann hier kein Ticket ziehen, weil ich rechtlich gezwungen bin, mich illegal zu verhalten“, so Dominic Vogg. Denn um später die Chance zu haben, sein Geld zurückzubekommen, müsse er gegen jedes einzelne Ticket Widerspruch, Einspruch oder Klage erheben, erklärt er. „Also muss ich hier jeden Tag stehen und ein Knöllchen riskieren“, so der 43-Jährige weiter. Mittlerweile habe er Strafzettel in Höhe von 5000 Euro bezahlt, nochmal so viel seien noch offen, erzählt er. Dabei wäre es so einfach gewesen, hätte man ihm vor drei Jahren den Parkausweis genehmigt.