Die seit dem 2. November als vermisst gemeldete 13 Jahre alte Schülerin aus Dransfeld (Landkreis Göttingen), sei am späten Sonntagnachmittag (5. November 2023) im Rahmen einer Überprüfung wohlbehalten in einer Wohnung in Einbeck (Landkreis Northeim) angetroffen worden, heißt es in einer Mitteilung der Polizei Göttingen von Sonntag (5. November). Schon zu beginn der Fahndung hieß es von der Polizei auf Anfrage von RTL: „Hinweise für das Vorliegen einer Straftat gibt es bislang nicht“

