Stationen sind das Disneyland vor den Toren der Stadt, fotografieren sich vor einem Weihnachtsbaum. Sie besuchen in der Stadt das Künstlerviertel Montmartre mit der weltberühmten Kirche Sacré-Cœur. Vor dem Eiffelturm schießen sich glückliche Selfies. Gemeinsam gehen sie in den Louvre, erfreuen sich an den schönen Künsten aus vielen Jahrhunderten.

Lese-Tipp: Lehrer Samuel Paty wurde enthauptet – sechs Schüler vor Gericht

Am Tag nach der mörderischen Attacke auf ihren Freund schreibt sie schlicht: „Ich liebe dich, Collin. Keine Schmerzen mehr.“ Den Beitrag beschließt sie mit einem weinenden Emoji. Im November postet sie noch voller Optimismus und Vorfreude auf das kommende Jahr: „2024 werde ich jeden einzelnen Monat verreisen!“ Auch mal nur für einen Tag an den Strand, einfach reisen, etwas erleben und Erfahrungen machen, wie sie schreibt. Collin kann das nicht mehr, er wird nur noch in ihrem Herzen mitreisen.