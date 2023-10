Emmy Russ nach Wohnungsbesichtigung fassungslos: „Ich bin um mein Leben gerannt“

„Ich war so geschockt, dass ich einfach nur rausrennen wollte“, erzählt Emmy weiter: „Das war so eine Gegend, in der ich Angst hätte, abends allein rauszugehen, selbst mit meinem Hund. Und tagsüber auch, es sah wirklich ganz schlimm aus, was ich da vorgefunden habe.“

Babys seien nur mit einer Windel bekleidet über die Straße gelaufen – ein Beispiel, das ihre Fans jedoch nicht wirklich nachvollziehen können. „Viele haben mir geschrieben, was denn daran so schlimm ist“, geht die Wahl-Spanierin anschließend noch einmal auf das Thema ein. „Aber abgesehen davon, ihr versteht das nicht. Leute, die nicht in Spanien leben und nicht wissen, was ein reales Ghetto bedeutet, der kann sich absolut gar nichts darunter vorstellen“, rechtfertigt sich Emmy und vergleicht die spanischen Ghettos mit Mexiko City: „Es ist wirklich gefährlich.“ (dga)