Emily (9) flüstert seit der Hamas-Entführung nur noch

Emilys erste Nacht zu Hause zeigte ihm, wie stark das Trauma ist, unter dem seine Tochter leidet. „Sie weinte sich so lange in den Schlaf, bis ihr Gesicht rot und geschwollen war“, so Hand weiter. Sie habe nicht gewollt, dass jemand sie tröstet. Der Vater fragt seine Tochter, wie lange sie ihrer Meinung nach weg war. „Ein Jahr“, habe Emily gesagt. „Abgesehen von dem Geflüster war das ein Schlag in die Magengrube“, sagt er bekümmert.

Lese-Tipp: Noya (12) war Autistin und großer Harry-Potter-Fan - Hamas verbrannte sie mit ihrer Oma

Er hofft, dass seine Tochter es schafft, wieder das Mädchen zu werden, das sie vor der Entführung war. Kleine Hoffnungsschimmer gebe es bereits: „Als ich ihr mein Handy gab, wollte sie als Erstes einen Song von Beyoncé hören“, erzählt er. „Und sie kann auch schon wieder lächeln.“ Jetzt will er ihr alle Zeit der Welt geben, das Geschehene zu verarbeiten. Damit aus dem Lächeln wieder ein Lachen wird.