Allein an einem Tag haben sich drei Menschen in einem britischen Trampolinpark das Rückgrat gebrochen. Viele betroffene Besucher sind von einem hohen Turm in ein Becken mit Schaumstoff gesprungen. Die Betreiber des Trampolinparks, David S. und Matthew M. (beide 33) haben Verstöße gegen den Gesundheitsschutz und der Sicherheit zugegeben.

Lese-Tipp: Unterschätze Gefahren in Trampolinparks? So hüpfen Sie sicher!

Beide stehen seit letztem Monat vor dem Chester Crown Court – ihnen droht sogar Gefängnis! Sollte es zu einer Verurteilung kommen, drohen bis zu zwei Jahre Haft. Die Anklage bezieht sich auf eine Untersuchung von 270 bekannten Unfällen in einem Zeitraum von sieben Wochen zwischen Dezember 2016 und Februar 2017.

Krankenhäuser haben Alarm geschlagen, da sich Fälle von gebrochenen Wirbelsäulen häuften. Ärzte des nahegelegenen Countess of Chester Hospital suchten daraufhin das Gespräch mit den Betreibern. In den ersten vier Monaten, in denen der Park geöffnet war, kommen durchschnittlich einmal die Woche Krankenwagen und holen Verletzte Besucher ab.

Liza Jones (26) aus Wrexham ist eine davon: Bei einem Sprung vom Turm bricht sie sich den Rücken, spricht heute von den „schlimmsten Schmerzen“, die sie jemals hatte. Sie ist eine von vielen Verletzten, die rechtliche Schritte gegen die Betreiber eingeleitet haben. Am Tag ihres Besuchs im Trampolinpark ist sie eine von drei Besucherinnen, die sich ihr Rückgrat brechen.

Lese-Tipp: Tragödie im Vergnügungspark: Mädchen (4) stranguliert sich in Hüpfburg