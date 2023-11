Mit einer elektrischen Zahnbürste spart man sich die Schrubbarbeit und kann in der Regel auch mit besseren Ergebnissen als bei Handzahnbürsten rechnen. Dafür müssen wir aber nicht tief in die Tasche greifen, wie Stiftung Warentest jetzt im Vergleich von zehn Modellen zeigt.

Denn auch günstige E-Zahnbürsten können die Zähne gut reinigen. Die Reinigungsleistung der teuren Zahnbürsten ist gut, aber nicht herausragend; bei zweien ist sie sogar nur befriedigend. Und in der Schadstoff-Untersuchung fanden die Tester zwar in einzelnen Materialien der Griffe polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK). Die Gehalte sind aber so gering, dass kein Grund zur Sorge besteht. Andere Schadstoffe waren in den Griffen gar nicht nachweisbar.

