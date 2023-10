Zwei der mutmalichen Täter sitzen in Untersuchungshaft in der Jugendanstalt Hameln. Wegen ihres noch jungen Alters hat die Kammer die Öffentlichkeit vom Prozessauftakt ausgeschlossen. Nachdem die Anklege verlesen wurden mussten alle Journalisten und Zuhöher den Saal verlassen. Maurice M., Tobias O. und Jan S. stehen am Mittwoch wegen versuchten Mordes, gefährlicher Körperverletzung und gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr vor dem Hildesheimer Landgericht. „Die drei Angeklagten haben alle sehr betroffen und angespannt gewirkt. Vorallem Maurice M., einer der drei Hauptangeklagten, hat während der Verleseung der Anklage starr auf einen Punkt nach unten geschaut“, beschreibt RTL-Reporterin Jenny Richter die Stimmung beim Prozessauftakt.

Weil einer der mutmaßlichen Täter zum Zeitpunkt der Attacke erst 17 Jahre alt war, wird er vom Gericht nach dem Jugendstrafrecht beurteilt. Den beiden anderen Angeklagten könnte im Falle einer Veruteilung wegen versuchten Mordes eine Haftstrafe von bis zu 15 Jahren drohen.