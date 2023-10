Dennis (17) tötete im Drogenrausch seine Schwester - Mutter: „Ich halte zu meinem Sohn - was sonst?"

Dennis S. soll am 6. Januar unter dem Einfluss von sogenannten Magic Mushrooms (psilocybinhaltige Pilze) mit einem Messer auf seine Schwester losgegangen sein. Während die 14-Jährige blutüberströmt aus dem Badezimmer gelaufen ist, soll Mutter Nicole dazugestoßen sein. Sie schildert bei den Nürnberger Nachrichten: „Es war wie in einem Horrorfilm. Ich kann es nicht anders sagen.“ Die 42-Jährige soll damals in die Klinge gegriffen haben. Ob sie ihrem Sohn das Messer gewaltsam entreißen musste oder er es ihr ausgehändigt hat, daran kann sich die Mutter nicht mehr erinnern.

Trotz eigenen schweren Verletzungen eilte Nicole S. nach draußen, in der Hoffnung Hilfe zu bekommen. Ihre Nachbarn sollen schließlich die Rettungskräfte gerufen haben. Die 42-Jährige ist in ein Krankenhaus eingeliefert worden und wurde an der Hand operiert. Für ihre 14-jährige Tochter kam jede Hilfe zu spät. Dennis wurde währendessen festgenommen und einem Haftrichter vorgeführt, dieser entschied: U-Haft.

