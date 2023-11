Stephan Schmitter, Chief Content Officer RTL Deutschland: „Ein äußerst herausforderndes und ereignisreiches Jahr neigt sich dem Ende entgegen. Ein Jahr, in dem der Zusammenhalt in der Gesellschaft an vielen Stellen Risse bekommen hat. Mit dem großen Weihnachtssingen 2023 wollen wir gemeinsam mit unserem Publikum innehalten und uns darauf besinnen, was wirklich zählt. Deshalb schenken wir Deutschland ein einzigartiges Ereignis und hoffen, dass möglichst viele zusammenkommen. Diesen ganz besonderen Moment zelebrieren wir über alle Plattformen hinweg als Auftakt für ein wunderbares und friedvolles Weihnachtsfest für alle.“