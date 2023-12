Dank Listen-Methode: Dreifache Mutter spart fast 800 Euro pro Monat ein

„Wir hatten unsere Ausgaben schon grob im Kopf“, erinnert sich Maren. „Aber ich wollte es ganz genau wissen.“ Also hat die dreifache Mutter Exceltabellen erstellt, rückwirkend jede große und kleine Ausgabe aufgelistet – und Erstaunliches festgestellt.

„Die Ausgaben im Discounter, der Kaffee to go an der Tankstelle, Besuche im Restaurant“, listet Maren auf. „Für all diese flexiblen Kosten zeigt sich deutlich: Kleinvieh macht auch Mist.“ Bis zu 1.200 Euro gehen pro Monat für diese kleinen Käufe und Lebensmittel drauf. Maren findet das zu viel, auch wenn ihre Analyse zeigt: Zwar kommt die Familie mit ihrem Einkommen hin, doch richtig viel übrig bleibt nicht.

Um sich von den vielen Spontankäufen zu lösen, fängt Maren an, Listen zu erstellen – für jede Woche eine. „Ich habe überlegt, was wir regelmäßig brauchen. Mehl, Nudeln, Tomatendosen, Haferflocken, all diese Klassiker, die man immer im Haus hat“, beschreibt sie. Mit den erstellten Listen plant Maren Wochen und Monate im Voraus – und sieht: Mit nur 440 Euro müsste die Familie für alle diese Produkte monatlich auskommen. Aber wie klappt das?

