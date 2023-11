Viele Verwaltungen und Rathäuser vor allem in Südwestfalen sind seit Montag nicht oder nur eingeschränkt arbeitsfähig. Man gehe von mehr als 70 Städten und Kreisen aus, erklärt Christoph Hebbecker von der Staatsanwaltschaft Köln am Donnerstag.

Die Folge der Cyberattacke: Viele Onlineportale sind nicht erreichbar, örtlich bleiben Bürgerbüros, Ausländerbehörden oder Kfz-Zulassungsstellen weiter geschlossen. Aus einigen Kommunen heißt es, man arbeite an alternativen Lösungen, plane Notfall-Webseiten oder greife verstärkt zu Papier.

So bleibt in Lüdenscheid das Bürgeramt diese Woche geschlossen. Alle Online-Dienste seien blockiert, man könne aber intern normal arbeiten, erklärt eine Sprecherin. Auch telefonisch sei die Verwaltung für Bürgeranfragen uneingeschränkt erreichbar. Es werde aktuell an einer Notfall-Homepage gearbeitet. „Aktuell trifft die städtische IT außerdem Vorbereitungen, damit aus dem Rathaus wieder per E-Mail kommuniziert werden kann.“ Zudem setze man auf Flexibilität. Beispiel: Weil elektronisch keine Geburts- oder Sterbeurkunden erstellt und verschickt werden können, gebe es vorläufige Papierbescheinigungen zum Abholen.

Im stark betroffenen Kreis Siegen-Wittgenstein sollte es am Donnerstag eine provisorische Website mit einer Übersicht geben, welche Dienstleistungen aktuell möglich seien. Eine telefonische Bürgerhotline werde vielfach genutzt. Die Arbeitsfähigkeit sei auch nicht überall in der Verwaltung eingeschränkt, berichtete ein Kreissprecher. So sei etwa das Jugendamt voll arbeitsfähig. Hingegen könnten KfZ-An- und Abmeldungen nicht stattfinden. Aktuell baue man eine eigene IT-Ausstattung auf und rechne damit, Tag für Tag wieder mehr Dienstleistungen ermöglichen zu können.