Ihnen sackt plötzlich der Boden unter den Füßen weg!

Im chinesischen Jiyuan eröffnet am 18. November eine Mall, in der es auch einen Supermarkt gibt. Viele Kunden durchstöbern in dem Geschäft auch am Tag danach die Regale, als das Unglaubliche passiert: Der Boden des Supermarktes bricht weg! Zwei Personen werden leicht verletzt. Welchen gigantischen Schaden der Zwischenfall verursacht, sehen Sie im Video. (jak)

