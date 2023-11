Auf Instagram machen die beiden ihr Baby-Glück öffentlich. Die stolzen Eltern posten einen Schnappschuss ihres kleinen Jungen, der jeweils einen Finger beider Elternteile festhält. Süß! Dazu schreiben sie: „Our little miracle“ (auf Deutsch: „Unser kleines Wunder“, Anm. d. Red.). Auch den Namen des Kleinen verraten sie: Ameo!

In ihrer Instagram-Story verrät Deines zudem noch, dass Ameo am 28. November zur Welt kam. Und auch Hack zeigt sich ganz vernarrt in den Kleinen, teilt in seiner Insta-Story ein Foto, wie er seinen Sohn liebevoll im Arm hält.