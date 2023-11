Am Dienstagnachmittag (21. November) erreicht die Feuerwehr die Meldung aus Bremen-Blumenthal: „Kind aus großer Höhe gestürzt“. „Wir haben dann den Notarzt geschickt, einen Rettungswagen und ein Löschfahrzeug, um viele helfende Hände am Einsatzort zu haben“, berichtet Michael Richartz, Pressesprecher der Feuerwehr Bremen im Interview mit RTL am Mittwochmorgen. Der kleine Junge ist aus ca. zehn Meter Höhe gestürzt und lebensbedrohlich verletzt. „Wir haben das Kind sehr lange an der Einsatzstelle versorgt, damit wir das Kind transportfähig bekommen“, beschreibt Richartz die belastende Situation für alle Beteiligten.

