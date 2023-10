Unfassbar, was eine Mutter mit ihrem Kind in der Bahnlinie 16 in Bonn erlebt!

Mutter und Tochter (9) machen am 29. Juni 2023 auf der Strecke zwischen Bonn Hauptbahnhof und Bad Godesberg, anscheinend eine sehr unangenehme Erfahrung. Denn gegen 21.10 Uhr bemerkt die Mutter des Mädchens, wie ein Unbekannter ihre Tochter in der Bahnlinie 16 offenbar unter den Rock im Intimbereich fotografiert! Seit dem Vorfall fehlt von dem Tatverdächtigen jede Spur – nun hoffen die Ermittler durch eine Öffentlichkeitsfahndung auf neue Hinweise.